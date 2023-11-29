كلوب يؤكد غياب أليسون عن 3 مباريات أو أكثر.. وجوتا لفترة أطول

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب حارسه أليسون بيكر لفترة من الوقت، على أن يغيب زميله ديوجو جوتا لفترة أطول.

وأصيب الثنائي في لقاء مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أليسون لا يمكنه اللعب يوم الخميس أمام لاسك ويوم الأحد أمام فولام، قد يعود بعد الأسبوع التالي عندما تكون حالته على ما يرام نوعا ما".

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وأضاف المدرب الألماني "سنراقب حالة أليسون يوما بعد يوم".

بعد مباراتي لاسك في الدوري الأوروبي الخميس وفولام في الدوري الإنجليزي الأحد، سيلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الأربعاء والسبت.

ثم يلعب ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي يوم الخميس التالي، قبل أن يلاقي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 ديسمبر وهي المباراة التي قد يعود فيها أليسون.

وتابع كلوب "جوتا سيستغرق وقتا أطول قليلا، لا أعرف بالضبط، لكن إصابته أكثر خطورة قليلا".

وأكمل "لدينا بالفعل الكثير من اللاعبين غير المتاحين. أندي روبرتسون وتياجو، وانضم إليهما ديوجو جوتا وأليسون. أتمنى ألا يصاب أي لاعب آخر في الفترة المقبلة، لكن هذا غير مرجح. علينا اللعب باللاعبين المتاحين والتدوير بينهم".

وشدد "نحن في بداية أشد مرحلة بالموسم، 4 مباريات في 11 يوما وستكون نهايتها بمواجهة بالاس، علينا إتخاذ قرارات على مستوى التشكيل وهذا واضح".

ويبحث ليفربول عن التأهل من مجموعته في الدوري الأوروبي حين يستضيف لاسك النمساوي مساء الخميس على ملعب أنفيلد.

وتحدث يورجن عن اللقاء قائلا "علينا أن نظهر لفريق لاسك أن ليفربول مكان رائع للقدوم إليه ولكنه مكان مرعج للقدوم إليه في الوقت نفسه".

ووجه رسالة لجماهير ليفربول قائلا "علينا أن نجعل هذه ليلة أوروبية حقيقية في أنفيلد. سأدفع بلاعبين لا يشاركون كثيرا، سيقاتلون من أجل الفوز، إذا ساعدهم الجمهور على ذلك، فسيكون ذلك مفيدا جدا".

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن ملاحقه تولوز، فيما يحتل سانت جيلواز المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم لاسك بـ3 نقاط.

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