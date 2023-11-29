خبر في الجول - رباعي الأهلي مهدد بالغياب أمام يانج أفريكانز

ينتظر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر حسم موقف رباعي الفريق من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رباعي الأهلي كريم وليد ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست مهدد بالغياب عن رحلة تنزانيا تحضيرا لمواجهة يانج أفريكانز بسبب الإصابة.

وسيتم غدا الخميس حسم الموقف النهائي لرباعي الأهلي السابق ذكره من التواجد مع بعثة الفريق في رحلة تنزانيا.

فيما يفقد الأهلي خدمات، التونسي محمد الضاوي كريستو، والمغربي رضا سليم بسبب الإصابة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير، غدا الخميس في العاشرة صباحا على أن تستقل البعثة طائرة خاصة في الثالثة عصرا.

وسيخوض الأهلي مرانا واحدا في دار السلام العاصمة التنزانية قبل خوض المباراة.

وسيتم منح اللاعبين تطعيمات "ملاريا" فقط لأنهم حصلوا على التطعيمات الكاملة في وقت سابق وتحديدا قبل لقاء سيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد تغلب على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

بينما يانج أفريكانز فتعثر بالخسارة بنفس النتيجة أمام شباب بلوزداد الجزائري.