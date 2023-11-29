خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة سوار الغيني والزمالك

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة سوار الغيني والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني يوم الأحد 3 ديسمبر على ملعب السلام في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام البطولة على ملعب السلام بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لملاعب غينيا.

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وأقنع الزمالك إدارة الفريق الغيني بإقامة المباراة في مصر على أن يتحول تكاليفها.

وطرحت تذكرتي تذاكر موحدة بسعر 60 جنيه.

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الزمالك كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، بينما خسر سوار من ساجرادا الأنجولي بثنائية.

الزمالك كأس الكونفدرالية سوار الغيني
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