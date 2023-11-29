خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة سوار الغيني والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة سوار الغيني والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني يوم الأحد 3 ديسمبر على ملعب السلام في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام البطولة على ملعب السلام بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لملاعب غينيا.

وأقنع الزمالك إدارة الفريق الغيني بإقامة المباراة في مصر على أن يتحول تكاليفها.

وطرحت تذكرتي تذاكر موحدة بسعر 60 جنيه.

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الزمالك كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، بينما خسر سوار من ساجرادا الأنجولي بثنائية.