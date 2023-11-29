ديكو: لم نناقش أبدا إمكانية رحيل تشافي

نفى ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة إمكانية رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق كما شدد على ثقته المطلقة فيه.

وحقق برشلونة الفوز على بورتو بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ديكو لصحيفة سبورت عقب المباراة: "ان من المهم أن نحقق الفوز على بورتو بعد الهزيمة الماضية ضد شاختار، والفريق عرف كيف يلعب ضد خصم صعب مثل بورتو وقدم مباراة جيدة من البداية وحتى النهاية".

وتابع "تعاقدنا مع كانسيلو ونحن نعرف قدرته على اللعب على اليمين واليسار وهو لاعب يساهم كثيرا مع الفريق".

وواصل "لم نشكك أبدا في جواو فيليكس لأنه لاعب يصنع الكثير من الفرص ونحن سعداء بتسجيله هدفا بحث عنه كثيرا ولم يأتي مرة بسبب العارضة وأحيانا بسبب حراس المرمى".

وأضاف "من الطبيعي أن تتواجد الكثير من الشائعات كل يوم عن برشلونة عندما لا نفوز في أي مباراة ولكن هنا نحن نعمل بجد يوما بعد يوم والفريق متحد ورحيل تشافي هو أمر لم يناقش تماما ولهذا السبب مددنا تعاقده وعانينا من سوء نتائج بسبب كثرة الإصابات والآن بعد أن تعافى الفريق بالكامل أصيب جافي".

وضمن برشلونة التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد موسمين تم إقصاؤه خلالهما من المجموعات.