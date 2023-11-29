جناح ليفربول الشاب: أسعى لأكون مثل محمد صلاح في هذا الأمر

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

أوضح بين دوك لاعب ليفربول الشاب أن النصائح التي يعطيها له زميله محمد صلاح تساعده كثيرا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

بين دوك يلعب في مركز الظهير الأيمن ويشارك بدلا من صلاح في التشكيل الأساسي في معظم مباريات الكؤوس والدوري الأوروبي التي يقرر فيها يورجن كلوب إراحة نجمه المصري.

وقال دوك في تصريحات لموقع ناديه: "لقد ساعدني محمد صلاح بنصائحه كثيرا بشكل خاص".

أخبار متعلقة:
فودين: هذا أسوأ شوط رأيته لمانشستر سيتي سيميوني: عرفنا كيف نتعامل مع فينورد مبابي: مباراة نيوكاسل كانت صعبة وقاسية نانت يعلن إقالة مدربه.. وبديله ينتظر التعيين رسميا

وأضاف "صلاح لاعب جيد للغاية في أمرا ما، فبغض النظر عن كيفية سير المباراة، تجده دائما يذهب للمكان المناسب، وينتهي به الأمر دائما بهز الشباك".

وأكمل الاسكتلندي "سواء لم يكن يقدم أفضل ما لديه أو كان أفضل لاعب في الملعب، فإنه دائما ما يسجل الأهداف. هذا ما أسعى لأكون عليه".

البالغ من العمر 18 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم.

فقد ظهر في 3 مباريات كأساسي وشارك كبديل في مباراة بالدوري الإنجليزي.

ولم يسجل دوك أو يصنع أي هدف.

بينما سجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 323 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 84 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول بين دوك
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يستعد لقطع إعارة لاعبه من نوتينجهام فورست تقرير: ريال مدريد يكثف مراقبة بيلينجهام الصغير كلوب يؤكد غياب أليسون عن 3 مباريات أو أكثر.. وجوتا لفترة أطول يملكه إيمري مدرب أستون فيلا.. ريال يونيون الإسباني ينضم لمجموعة ساويرس الاستثمارية سكاي: مانشستر يونايتد يضع فيرنر كهدف لضمه في يناير مؤتمر إنريكي: نيوكاسل بدنيا وجسديا لا يُصدق.. ويجب أن نستعد لضغطهم جارناتشو يوضح هل هناك فارق بين رائعته وهدف روني الشهير أمام سيتي برونو يكشف سبب منح راشفورد فرصة تسديد ركلة الجزاء أمام إيفرتون
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا 52 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: دعوى قضائية تطالب رونالدو بسداد غرامة مليار دولار ساعة | سعودي في الجول
استراحة أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (2) مانشستر يونايتد.. مباراة مثيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(2) الزمالك.. هدف غير محتسب 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - بعد دعوته لحضور السوبر المصري.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي 2 ساعة | كرة يد
تشكيل أبطال أوروبا – عودة هويلوند وأمرابط وأنتوني ضد جالاتا سراي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات