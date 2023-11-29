جناح ليفربول الشاب: أسعى لأكون مثل محمد صلاح في هذا الأمر

أوضح بين دوك لاعب ليفربول الشاب أن النصائح التي يعطيها له زميله محمد صلاح تساعده كثيرا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

بين دوك يلعب في مركز الظهير الأيمن ويشارك بدلا من صلاح في التشكيل الأساسي في معظم مباريات الكؤوس والدوري الأوروبي التي يقرر فيها يورجن كلوب إراحة نجمه المصري.

وقال دوك في تصريحات لموقع ناديه: "لقد ساعدني محمد صلاح بنصائحه كثيرا بشكل خاص".

وأضاف "صلاح لاعب جيد للغاية في أمرا ما، فبغض النظر عن كيفية سير المباراة، تجده دائما يذهب للمكان المناسب، وينتهي به الأمر دائما بهز الشباك".

وأكمل الاسكتلندي "سواء لم يكن يقدم أفضل ما لديه أو كان أفضل لاعب في الملعب، فإنه دائما ما يسجل الأهداف. هذا ما أسعى لأكون عليه".

البالغ من العمر 18 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم.

فقد ظهر في 3 مباريات كأساسي وشارك كبديل في مباراة بالدوري الإنجليزي.

ولم يسجل دوك أو يصنع أي هدف.

بينما سجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 323 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 84 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.