جوارديولا: كنا محظوظين أمام لايبزج

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن التوفيق حالف فريقه خلال مواجهة لايبزج.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عبر "TNT SPORTS": "كنا محظوظين أمام لايبزج. في كرة القدم عليك تسهيل الأمور قدر الإمكان، لكن في الوقت نفسه كان رد فعلنا جيدا في الشوط الثاني".

وأضاف "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا راضون عن الروح القتالية وردة الفعل القوية في النهاية. لدينا مباراة واحدة متبقية هدفنا الفوز بها وتحقيق العلامة الكاملة".

وأتم "مهمتنا لم تكن سهلة أمام لايبزج المعتاد على التواجد في ثمن النهائي على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية. استقبلنا الكثير من الأهداف خلال المباريات الأخيرة. علينا التحسن للاستفادة من نجاحنا على الجانب الهجومي".

مانشستر سيتي حقق الفوز الخامس من 5 مباريات ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن في دور المجموعات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة وضمن التأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد لايبزج عند 9 نقاط في المركز الثالث.