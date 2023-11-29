رافينيا: متشوق لتسجيل أول أهدافي في دوري الأبطال

يسعى رافيينا لتسجيل أول أهدافه مع برشلونة في دوري الأبطال بعدما ساهم في تأهل فريقه لثمن النهائي.

وحول برشلونة تأخره إلى فوز على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال رافينيا عبر "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "برشلونة ناد كبير لذا سيكون هنالك ضغط دائما، الناس معتادون على فوز برشلونة دائماً وعلينا أن ندرك ذلك".

وواصل "نحن أيضا نريد الفوز دائما ونبذل قصارى جهدنا، لكن أحيانا لا تسير الأمور على ما يرام".

وأتم "حاولت في أكثر من مناسبة ولكن لم يحالفني التوفيق. أنا متشوق لتسجيل أول هدف لي في دوري الأبطال بهذا القميص".

ونجح برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد رحيل ليونيل ميسي بعد تخطي بورتو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة عقب مرور خمس جولات في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط بالتساوي مع شاختار.

وتشتعل المنافسة بين بورتو وشاختار في الجولة الختامية لحسم المتأهل بالبطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما يقام اللقاء في البرتغال.

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة أمام رويال أنتويرب لحسم التأهل في الصدارة بغض النظر عن نتيجة بورتو وشاختار.