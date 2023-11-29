مواعيد مباريات الأربعاء 29 نوفمبر - الزمالك ضد فيوتشر.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك ضد فيوتشر

تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الزمالك × فيوتشر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

الدوري الفرنسي

مونبلييه × كليرمون فوت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

دوري أبطال أوروبا

إشبيلية × أيندهوفن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

جالاتاسراي × مانشستر يونايتد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال سوسيداد × سالزبورج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

ريال مدريد × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سبورتنج براجا × يونيون برلين.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

بنفيكا × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بايرن ميونيخ × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أرسنال × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

مصر للمقاصة × غزل المحلة.. 2:30 مساء.

بترول أسيوط × مكادي.. 2:30 مساء.

القناة × أسوان.. 2:30 مساء.

السكة الحديد × النجوم.. 2:30 مساء.

طنطا × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.

راية × حرس الحدود.. 5:00 مساء.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

إبسويتش تاون × ميلوول.. 10:00 مساء بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مودرن فيوتشر
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