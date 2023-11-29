مواعيد مباريات الأربعاء 29 نوفمبر - الزمالك ضد فيوتشر.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 10:25
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الزمالك × فيوتشر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإسباني
ريال مايوركا × قادش.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
الدوري الفرنسي
مونبلييه × كليرمون فوت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
دوري أبطال أوروبا
إشبيلية × أيندهوفن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
جالاتاسراي × مانشستر يونايتد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
ريال سوسيداد × سالزبورج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
ريال مدريد × نابولي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سبورتنج براجا × يونيون برلين.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
بنفيكا × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بايرن ميونيخ × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أرسنال × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين المصري
مصر للمقاصة × غزل المحلة.. 2:30 مساء.
بترول أسيوط × مكادي.. 2:30 مساء.
القناة × أسوان.. 2:30 مساء.
السكة الحديد × النجوم.. 2:30 مساء.
طنطا × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.
راية × حرس الحدود.. 5:00 مساء.
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
إبسويتش تاون × ميلوول.. 10:00 مساء بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا