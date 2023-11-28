Gaming - مطور لعبة Starfield يبرر خلاء معظم الكواكب في اللعبة.. وهجوم كبير

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

لعبة ستارفيلد

رد أحد العاملين في شركة Bethesda، المطورة للعبة Starfield التي صدرت في شهر سبتمبر الماضي على مراجعة سلبية لها تنتقدها بسبب خلاء الكواكب من النشاطات.

وجاء التعليق من مستخدم يُدعى Bethesda_FalcoYamaoka قائلا: "لقد قمنا بتصميم الكواكب خالية بشكل مقصود لأن كل الكواكب في الحقيقة خالية".

وأضاف "لقد جاء الأمر لإضفاء شعور بالصغر أمام ذلك الكون الشاسع، فرواد الفضاء عندما هبطوا على القمر شعروا تمامًا مثل شعورك أنت عندما وصلت إليه".

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وتابع "Starfield هي لعبة تقمص أدوار تتضمن مئات الساعات من المهام لإكمالها وشخصيات يجب مقابلتها".

وأكمل مطور اللعبة حديثه "تختلف أيضًا معظم المهام وفقًا لمهارات شخصيتك وقراراتها، مما يؤدي إلى تغيير نتائج اللعب بشكل كبير".

وأردف "حاول إنشاء شخصيات مختلفة بخلفيات وخصائص تتعارض مع شخصيتك السابقة، ستشعر وكأنك تلعب لعبة مختلفة تمامًا".

وواصل "ضع نقاطًا في مهارات مختلفة من شخصية قمت بإنشائها مسبقًا، وستواجه الآن قرارات مختلفة تمامًا يجب اتخاذها وصعوبات يجب مواجهتها".

وأتم "هناك العديد من الطبقات في Starfield، حيث ستجد أشياء لم تكن تعلم أنها ممكنة بعد اللعب لمئات الساعات، حتى بعد إكمال القصة الرئيسية، مغامرتك لا تنتهي فيمكنك المتابعة إلى New Game+ لمواصلة استكشاف Starfield وكل ما هو موجود هناك".

وتعرض هذا الرد لهجوم حاد على الانترنت منذ أن تم نشره بحجة كونه تعبير صارخ عن كسل الشركة وتبرير سييء لفقر العالم المفتوح للعبة من الإبداع والمهمات.

gaming Starfield لعبة ستارفيلد
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