Gaming – رأي صادم من مؤلف روايات The Witcher عن الألعاب المقتبسة منها

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

لعبة The Witcher

كشف أندري سابكوفسكي كاتب روايات The Witcher رأيه في سلسلة الألعاب المأخوذة من رواياته.

وتحدث سابكوفسكي في حدث " Vienna Comic Con" قائلا: "لا أعتبر ألعاب الفيديو وسيلة ترفيه، لذا لم ألعب أي من ألعاب السلسلة أبدا".

وأضاف "ليس لدي وقت لهذا وهو ليس ترفيهاً بالنسبة لي".

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وأتم " لم ألعب مطلقًا وليس لدي أي نية للقيام بذلك الآن. بالنسبة لي، فهي إعلانات أكثر من كونها ترفيهية".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها سابكوفسكي عدم حبه لألعاب الفيديو حتى تلك الخاصة برواياته.

إذ أنه حينما باع حقوق الرواية لاستوديو CPDR في سنة 1997 رفض توقيع أي عقد يتشارك فيه أرباح بيع اللعبة.

في المقابل طلب مؤلف السلسلة الشهيرة الحصول على مبلغ ثابت وهو قدرته 9 آلاف و325 دولار.

ومنذ بدايتها في عام 2007 صدر من لعبة The Witcher 10 أجزاء.

The Witcher gaming
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