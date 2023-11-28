يملكه إيمري مدرب أستون فيلا.. ريال يونيون الإسباني ينضم لمجموعة ساويرس الاستثمارية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

إيجور وأوناي إيمري ويتوسطهما ناصيف ساويرس

وقع نادي ريال يونيون الإسباني عقدا مع أستون فيلا الإنجليزي لمزيد من التعاون بينهما في السنوات المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال يونيون تملكه عائلة إيمري، وفي الوقت ذاته فإن مدرب أستون فيلا هو أوناي إيمري.

وكان جد أوناي إيمري، أنطونيو هو حارس المرمى لريال يونيون في أول موسم في تاريخ الدوري الإسباني.

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وبذلك ينضم النادي الإسباني لمجموعة "في سبورتس" المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس.

وتلك مجموعة "في سبورتس" كل من فيسيل كوبي الياباني ونادي زد في مصر وفيتوريا جيماريش في البرغال.

وتأتي تلك الاتفاقية لتطوير المنهجية الفنية والتدريبية والتعاون في مجالات الأداء واكتشاف اللاعبين وتحليل البيانات بين ريال يونيون وأستون فيلا.

ريال يونيون أستون فيلا ناصيف ساويرس
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