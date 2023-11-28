تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام سموحة.. وظهور السولية على الدكة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 17:51

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي ضد صنداونز

عاد علي معلول للظهور في تشكيل الأهلي من جديد أمام سموحة بعد فترة من الغياب للإصابة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة السابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.

ويقود صلاح محسن هجوم الأهلي في ظل غياب كهربا للإيقاف وأنتوني موديست للإصابة.

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كما استعاد الأهلي عمرو السولية لاعب الوسط الذي ظهر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – صلاح محسن – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد هاني – محمد زعلوك – أحمد نبيل "كوكا"

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

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