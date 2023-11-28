ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئين بفوز درامي على الأرجنتين

تأهل منتخب ألمانيا لنهائي كأس العالم للناشئين بسيناريو مثير بعد عبور عقبة الأرجنتين بفضل ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل 3-3 قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للألمان.

وتنتظر ألمانيا الفائز من مباراة مالي وفرنسا للعب لقاء نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا منافسه مالي بعد قليل لتحديد المتأهل إلى النهائي.

إثارة ما بعدها إثارة

اهتزت الشباك بعد 9 دقائق فقط، حين توغل باريس برونر لاعب منتخب ألمانيا وحيدا ودخل إلى منطقة الجزاء وتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك جيريمياس فلورينتين حارس مرمى الأرجنتين.

طالب منتخب ألمانيا بضربة جزاء في الدقيقة 19 ولكن بعد العودة إلى تقنية قرر الحكم عدم احتسابها.

جوستافو ألباراسين الجناح الأيمن للأرجنتين سدد كرة أرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن كونستانتين هيدي حارس مرمى ألمانيا تمكن من التصدي لها في الدقيقة 22.

حافظ ديلان جوروزيتو على الكرة بفضل قوته البدينة وتغلب على مدافع الأرجنتين داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لأجوستين روبرتو الذي كان قريبا من المرمى ليسجل التعادل في الدقيقة 36.

تقدم أول للأرجنتين في النتيجة

عاد روبرتو مرة أخرى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول وسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة من فالنتينو أكونيا ليسدد في أقصى ارتفاع ممكن للمرمى.

التعادل لألمانيا من نفس اللاعب

أبى برونر بأن لا يرد على روبرتو بتسديدة صاروخية من بُعد لتسكن الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 58 لصالح ألمانيا.

هدف من لاعب مختلف

أحرز ماكس مورشتدت لألمانيا وأصبح اللاعب المختلف من المنتخبين الذي يسجل هدفا في المباراة بعدما قرر أن يسدد الكرة من أول لمسة داخل منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم ألمانيا 3-2.

إثارة الدقائق الأخيرة

احتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ7 رأى كلاوديو إتشبفيري لاعب الأرجنتين أن زميله روبرتو متمركز في مكان أفضل ليمرر له الكرة ليسجل هدف التعادل للتانجو والهاتريك له.

الاتجاه نحو ركلات الترجيح

سدد المانشافت أولا عن طريق إيريك دا سيلفا موريرا وسجلها بنجاح.

في المقابل تصدى هيدي ركلة فرانكو ماستانتوونو.

وأحرز روبرت رامسك ركلته لألمانيا وتبقى النتيجة 2-0.

وعاد هيدي ليتألق مرة أخرى في التصدي لركلة إتشيفيري.

وللمرة الأولى يتصدى فلورنتين لركلة للتانجو بعد إنقاذ ركلة فين جيلتش.

وقلص خوان خيمينيز لاعب الأرجنتين الفارق مع ألمانيا ليسجل وتصبح النتيجة 2-1.

ووسع فيصل هارشاوي لاعب وسط ألمانيا الفارق بتجيله الركلة لتكون النتيجة 3-1.

وفي المقابل أعطى خوان فيالبا الأمل للأرجنتين بعد تمكنه من إحراز الركلة التي إذا ضاعت كانت ستنهي المباراة لألمانيا.

وأتى برونر لتسديد الركلة الحاسمة لألمانيا وأحرزها لتنتهي ركلات الترجيح 4-2 ويصل المانشافت للنهائي كأس العالم تحت 17 عاما.

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