استعدادا لمواجهة الزمالك.. وصول بعثة سوار الغيني لمصر

وصلت اليوم بعثة فريق سوار الغيني للقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستعد سوار لمواجهة الزمالك يوم 2 ديسبمر في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال البعثة مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك.

وتقام المباراة على استاد السلام رغم كونها من المفترض أن تكون مباراة سوار ولكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يعتمد ملاعب غينيا لإقامة المباريات القارية.

وكانت إدارة الزمالك قد نجحت في إقناع نادي سوار بنقل المباراة إلى القاهرة على أن يتحمل الأبيض تكاليف إقامتها.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل.

وخسر سوار مباراته الأولى ضد ساجرادا الأنجولي بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن ساجرادا المتصدر.