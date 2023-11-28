سكاي: مانشستر يونايتد يضع فيرنر كهدف لضمه في يناير

يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط هجومه خلال شهر يناير المقبل وأحد الأسماء المطروحة لضمه هو تيمو فيرنر لاعب لايبزج وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ووضع مانشستر يونايتد فيرنر كهدف لضمه في يناير المقبل.

وفقا لسكاي فإن مانشستر يونايتد قد استفسر من لايبزج بالفعل عن إمكانية ضم اللاعب.

مانشستر يونايتد يمتلك مهاجم وحيد في قائمته وهو راسموس هويلاند الذي تعاقد مع النادي ببداية الموسم والذي سجل خمسة أهداف حتى الآن.

فيرنر صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع لايبزج في 13 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدف.

وسبق لفيرنر اللعب بالدوري الإنجليزي ضمن صفوف فريق تشيلسي.

ولعب فيرنر خلال فترته مع تشيلسي 89 مباراة وخلالهم سجل 23 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج فيرنر مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.