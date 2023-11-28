كاف يطلق رابطة الأندية الإفريقية يوم الخميس

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 12:24

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد تأسيس وبدء عمل رابطة الأندية الإفريقية.

ويطلق كاف الرابطة المستحدثة يوم الخميس المقبل بالقاهرة.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد عقد اجتماعا بشأن إنشاء رابطة الأندية الإفريقية في الخامس من أكتوبر الماضي لتحديد عمل الرابطة.

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ونشر كاف بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

العديد من رؤساء الأندية الأفريقية وكبار المديرين التنفيذيين يحضرون حفل إطلاق رابطة الأندية الأفريقية (ACA) يوم الخميس في القاهرة

وسيحضر حفل الإطلاق عدد من الوفود بما في ذلك رئيس كاف باتريس موتسيبي في فندق ماريوت مينا هاوس بالقاهرة بدءا من الساعة 11:00.

سيعقب اجتماع الرابطة مؤتمر صحفي يظهر فيه رئيس كاف مع أعضاء رابطة الأندية الإفريقية وسيتم بثه بشكل مباشر على منصات كاف.

تهدف رابطة الأندية الإفريقية إلى الجمع بين أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء مشهد كرة القدم الإفريقية، وتعزيز التعاون والابتكار والتميز داخل أندية كرة القدم في القارة.

انعقد الاجتماع الافتتاحي بين الأندية الإفريقية ورئيس كاف في الخامس من أكتوبر 2023. وأطلع موتسيبي رؤساء الأندية الإفريقية على عمل الرابطة الذي تشمل أهدافه ما يلي:

حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية

التأكد من أن أندية كرة القدم الإفريقية قابلة للنمو تجاريا وتستطيع تحقيق الأرباح ويمكنها المنافسة عالميا

التأكد من أن الحكام ومراقبي المباريات وحكام VAR يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي

بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير كاف وفيفا والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ54 في كاف.

تطوير المواهب الإفريقية وأكاديميات البنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم بالأندية الإفريقية لتصل لمستويات عالمية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بحثا عن زيادة موارد الأندية والجوائز المالية.

كاف رابطة الأندية الإفريقية
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