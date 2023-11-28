رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك

كشف توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني عن موقف جوناثان سواه مهاجم فريقه من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك والدوري المصري.

وقال أوبين في قناة أون تايم سبورتس 2: "لا توجد أي مفاوضات من قبل الأهلي معنا إلى الآن، يوجد عدة أندية لديها الرغبة للتعاقد معه وربما البعض من مصر وأوروبا وإفريقيا".

وأضاف "لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن كلها محادثات دون الدخول في المفاوضات الرسمية".

وعن الأندية المصرية التي تريد التعاقد مع سواه قال أوبين: "لم يأت عرضا رسميا من الأندية المصرية لضمه لذلك لا أستطيع تسمية أو الحديث عن أي نادي معين، عندما نتلق عروضا من الممكن الإعلان عن ذلك".

وتابع "فكرة رحيله؟ الآن لا نرغب في بيع عقده لأي نادي، لكن من الممكن لاحقا أن نرغب في ذلك لأنه قوة ضاربة لنا وصعب الاستغناء عنه الآن ولا نريد أن نخسر جهوده".

وواصل "سنرى مسألة بيع اللاعب بعد نهاية البطولة".

واستمر "نظرا لأننا لا ننوي بيعه الآن سننتظر حتى نتلقى العروض الرسمية ونحدد قيمته وقتها، سواه لديه إمكانيات رائعة وحين تأتي الرفصة سننظر في سعره".

وأنهى حديثه قائلا: "سواه من بين 3 لاعبين أساسيين يعتمد عليهم الفريق ويشاركون مع منتخب غانا".

ويبلغ سواه من العمر 24 عاما ولم يلعب رفقة منتخب غانا إجمالا سوى 12 دقيقة.

وجلس على مقاعد البدلاء ولم يلعب مع منتخب بلاده ضد إفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة، ولعب 10 دقائق ضد ليبيريا في مباراة ودية.

ولعب خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 دقيقتين فقط ضد جزر القمر، ولم يشارك ضد مدغشقر.

وسجل سواه خلال الموسم الجاري مع ميدياما 6 أهداف في 13 مباراة شارك فيهم.