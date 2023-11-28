نائب رئيس لجنة الحكام يحسم مصير الصباحي في أزمة استبعاد الخماسي من الدوري

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

محمد الصباحي

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عن مستقبل حكام أزمة الاستبعاد الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على لياقة حكام الدوري الممتاز في فترات التوقف.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "رأيتم مستوى الحكام المصريين في جولة المسابقات الإفريقية، ولدينا حكام مميزين في الدرجة الثانية ودوري المحترفين".

وأضاف "لدينا منهم 10 حكام يمكنهم أن يتقدموا لإدارة مباريات الدوري الممتاز. بعض الحكام بحاجة لرخصة تقنية الفيديو وهذا الأمر يتوقف على اتحاد الكرة، ولكن للأسف لا يوجد وقت بسبب سير مباريات الدوري".

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وأوضح "المباريات كثيرة ومتلاحمة على مدار الأسبوع، ولكن العمل في دوري المحترفين يسير بشكل رائع للحكام".

وتابع "حكام الدوري الممتاز لن يعملوا في إدارة مباريات دوري المحترفين، ولكنهم يقودون بعض مباريات الشباب ليتدربوا ويحافظوا على لياقتهم".

أما عن أزمة استبعاد خماسي الحكام من الدوري الممتاز قال فاروق: "خالد الغندور وحسام عزب سيعيدان اختبار الركض مرة أخرى".

وأضاف "محمد الصباحي كان سيتم استبعاده تماما، ولكن اتخذنا قرارا بأن يستمر في إدارة المباريات عبر تقنية الفيديو في الدوري وكأس مصر، وهو من طلب ذلك".

ماذا حدث؟

اتخد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قرارا باستبعاد 5 حكام من إدارة المباريات في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الخماسي يتكون من محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب.

جاء ذلك بسبب فشل الخماسي في الاختبارات البدنية، تحديدا اختبارات الركض، وبالتالي يجب أن ينتظروا لإعادة الاختبار مرة أخرى في أقرب معسكر للحكام، والذي سيكون في يناير القادم.

وتمثل الاختبار المذكور في محاولتين للركض، الأولى في نهاية شهر أغسطس، والثانية في بداية سبتمبر.

كما علم FilGoal.com أيضا أن بيريرا قرر استمرار الاعتماد على عاشور والحنفي في التحكيم عبر تقنية الفيديو، بينما تم استبعاد الباقين نهائيا لحين إعادة الاختبار، وهو ما تغير الآن وفقا لما أعلنه محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، حيث سيتم الاعتماد على الصباحي أيضا في تقنية الفيديو، وينتظر الغندور وعزب إعادة اختبار الركض.

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