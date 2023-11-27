مدرب أبو سليم: اعتمدنا على الكثافة لإيقاف خطورة زيزو وشيكابالا.. وهذا ملعب مباراة الإياب

شدد شكري الخطوي مدرب أبو سليم الليبي على أن مباراة إياب فريقه ضد الزمالك ستقام على ملعب عنابة بالجزائر.

وافتتح الزمالك دور المجموعات في كأس الكونفدرالية بالفوز على أبو سليم بهدف دون مقابل على ملعب برج العرب.

وقال الخطوي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أبارك لنادي الزمالك على الفوز، المباراة جمعت بين شقيقين وقدمنا فيها أداء جيد دفاعيا وهجوميا".

وتابع "أوجدنا التحولات الهجومية ضد الزمالك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة وكنا ندافع بكثرة في وسط الملعب لإيقاف خطورة لاعبين مثل أحمد سيد زيزو وشيكابالا ولكن لم نتكتل في الدفاع، خطورة الزمالك بالكامل كانت من الكرات الثابتة وليس من اللعب المفتوح ".

وأضاف "بشكل نهائي مباراة الإياب ضد الزمالك ستكون في ملعب عنابة بالجزائر".

وسيلعب الزمالك مباراة أبو سليم الثانية في الجولة الخامسة.

ويواجه الزمالك فريق سوار الغيني في الجولة الثانية على ملعب السلام بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لملاعب غينيا.