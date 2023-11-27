بصناعة وتسجيل تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سيفاس

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

تعادل طرابزون سبور ضد نظيره سيفاس سبور بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري التركي.

وصنع محمد حسن "تريزيجيه" هدفا وتمكن من تسجيل آخر بعد 5 مباريات في الدوري لم يساهم فيهم بأي هدف.

ودخل الجناح المصري بديلا في الدقيقة 39 بعد إصابة زميله رايان بانيا.

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وسجل أهداف طرابزون سبور نيكولاس بيبي وبول أونواتشو وتريزيجيه، بينما أحرز لـ سيفاس سبور كل من سامو سايز وري ماناي هدفين.

وافتتح سايز الهدف الأول لسيفاس سبور في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاف ماناي النتيجة في الدقيقة 20.

وقلص بيبي النتيجة لطرابزون سبور في الدقيقة 39، وصنع تريزيجيه هدف التعادل لأونواتشو مباشرة عقب دخوله في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد ماناي الذي سبق وأن لعب لفريق برشلونة الإسباني ليسجل التقدم لسيفاس سبور.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل التعادل في الدقيقة 76 بعدما سدد الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من إنيس دستان.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طرابزون سبور ليصل للنقطة الـ23 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي.

ووصل سيفاس سبور للنقطة الـ15 في المركز الـ12.

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