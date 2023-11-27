الترجي لـ في الجول: تلقينا تحذيرا من كاف بسبب دعم فلسطين

تلقى فريقي الترجي والنجم الساحلي تحذيرات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب العبارات السياسية في المباريات.

وقال وليد قرفالة المتحدث باسم الترجي لـ FilGoal.com: "الترجي والنجم تلقيا تحذيرات شديدة اللهجة من كاف بسبب شعارات رفعها المشجعون خلال مواجهتهما في دوري أبطال إفريقيا والتي تضمنت صور شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع "كاف هدد الناديين بتوقيع عقوبات مالية عليهما بسبب رفضه لإقحام السياسة في الرياضة".

وأضاف "خطاب كاف شدد أيضا على أن تكرار هذا التصرف سيعرض الفريقين لعقوبات أشد".

لاعبو الفريقان أيضا دخلوا الملعب بشعارات عبارة عن علم فلسطين.

وكان الترجي قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدفين دون مقابل على ملعب رادس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الترجي في المجموعة الثالثة بجانب النجم الساحلي وبترو أتليتكو الأنجولي والهلال السوداني.