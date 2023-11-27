بينيا يظهر من جديد؟ سبورت: مشاركة تير شتيجن ضد بورتو في محل شك

يبدو أن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني سيغيب عن المباراة الثانية على التوالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه بورتو البرتغالي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب الحارس الألماني عن فريقه الكتالوني في المباراة الماضية ضد رايو فايكانو في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني وعوض إنياكي بينيا غيابه.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن شتيجن لم يظهر في التدريبات الجماعية عندما تواجدت وسائل الإعلام.

وشددت الصحيفة إن الحارس البالغ من العمر 31 عاما سيختبر نفسه غدا في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة ولديه رغبة كبيرة في المشاركة ضد التنانين.

وكشفت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وباقي مساعديه ليس لديهم أمل في مشاركة حارس بوروسيا مونشنجلادباخ السابق ضد بورتو.

وكان شتيجن قد تعرض لإصابة في الظهر خلال معسكر بلاده في فترة التوقف الدولي الماضي.

وغادر شتيجن معسكر المانشافت قبل المباراة ضد تركيا الودية التي خسرتها ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر بورتو المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب البلجيكي بدون نقاط.