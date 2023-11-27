الكونفدرالية - في الجول يكشف موقف الزمالك من استضافة أبو سليم بالجولة الخامسة

لم يتقدم نادي الزمالك بطلب حتى الآن من أجل استضافة مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تغلب على أبو سليم في افتتاح دور المجموعات بهدف دون مقابل على استاد برج العرب.

ويستضيف الزمالك مواجهة سوار الغيني يوم 3 ديسمبر المقبل بدلا من إقامتها في كوت ديفوار بعد عدم ملائمة ملعب سوار لشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم يتقدم حتى الآن بطلب استضافة مواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة كما يثار.

ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة في نهاية فبراير المقبل، وتستضيف دولة الجزائر المواجهة بين الفريقين.

ولم يتم طرح الأمر حتى الآن من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد ينتظر الأبيض موقف المجموعة بعد نهاية الدور الأول قبل التفكير في تلك الخطوة.

ويلعب الزمالك بشكل رسمي حتى الآن أربع مواجهات في مصر بعد موافقة سوار الغيني على خوض مواجهتي الدورين الأول والثاني في مصر.

ويستضيف استاد السلام مواجهة الزمالك ضد سوار بسبب صيانة استاد القاهرة وذلك بعد موافقة الكاف على طلب الزمالك.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة منذ ستة مواسم. (تفاصيل من هنا)

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم بعدما استقبلت شباك حراسه أهدافا في أول تسع مباريات بالموسم.

وكان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية في نسخة 2018 - 2019 بالتفوق على نهضة بركان المغربي.