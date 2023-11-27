جارناتشو يوضح هل هناك فارق بين رائعته وهدف روني الشهير أمام سيتي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو

تحدث أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الشاب عن التشابه بين الهدف المدهش الذي سجله في شباك إيفرتون، وهدف واين روني الشهير في مرمى مانشستر سيتي قبل سنوات.

وسجل جارناتشو هدفا رائعا من مقصية مذهلة أعادت للأذهان الهدف الذي سجله روني أمام سيتي عام 2011 بالطريقة نفسها.

وقال جارناتشو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هدفي أمام إيفرتون يشبه إلى حد كبير هدف واين روني أمام مانشستر سيتي، ولا أعرف أيهما أفضل، كلاهما هدفان لا يصدقان".

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وأضاف البالغ من العمر 19 عاما "لا أستطيع أن أصدق ما حدث لأكون صادقا".

وتابع الأرجنتيني "لقد فعلت ذلك للتو ولم أر كيف سجلت، لقد استمعت فقط".

وأكمل "قلت يا إلهي، وبالنسبة لي بالطبع، كان أحد أفضل الأهداف التي سجلتها على الإطلاق. أنا سعيد جدا".

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وواصل "لقد كان فوزًا مهمًا للغاية، كنا نحتاج إلى هذا الفوز لنكون في المراكز الستة الأولى، سجلنا 3 أهداف وخرجنا بشباك نظيفة. انها مباراة مهمة جدًا".

وأتم "يجب أن نكون جاهزين لمباراة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا. يجب ان نفوز. ثم نحتاج إلى فوز آخر في المباراة القادمة بالدوري لنكون في المراكز الأربعة الأولى".

وسجل جاراناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة بركلة خلفية مزدوجة رائعة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

مانشستر يونايتد واين روني أليخاندرو جارناتشو
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