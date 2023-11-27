برونو يكشف سبب منح راشفورد فرصة تسديد ركلة الجزاء أمام إيفرتون

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 11:12

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد سبب منح زميله ماركوس راشفورد فرصة تسديد ركلة جزاء أمام إيفرتون.

برونو هو المنفذ الأول لركلات الجزاء في صفوف الشياطين الحمر هذا الموسم، لكنه منح الكرة لزميله الذي سجلها بنجاح في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "إعطاء الكرة لراشفورد لكي يسجل ركلة الجزاء أمام إيفرتون؟ شعرت أن ماركوس يحتاج إلى الثقة".

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وأضاف النجم البرتغالي "ماركوس راشفورد كان بحاجة إلى تسجيل هدف".

وتابع "ماركوس لاعب ممتاز في تسديد ركلات الجزاء أيضًا، ،كنت متأكد بنسبة 100% من قدرته على تسجيل ركلة الجزاء تلك".

وأكمل "الأمر لا يتعلق بمن يتولى تسديد الكرة، بل يتعلق بالتسجيل وماركوس فعل ذلك بشكل مثالي".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 53 حصل عليها أنتوني مارسيال بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ونفذ راشفورد ركلة الجزاء مسجلا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وواصل برونو "أعتقد أننا نعلم جميعًا أن المهاجمين ولاعبي الجناح يريدون تسجيل الأهداف، ويحتاجون إلى التسجيل، وهذا جزء من عملهم".

وأردف "إنه أمر يمنحك دفعة أكبر وكما رأيت بعد الهدف، كان ماركوس لا يمكن إيقافه. يمكنه أن يراوغ الجميع".

واستمر "في بعض الأحيان تحتاج إلى هذه الفرصة لاستعادة ثقتك بنفسك، لقد كان مذهلاً في العام الماضي، لذا كانت توقعات الجميع لهذا الموسم أعلى بكثير".

وأتم "الأمر يتعلق فقط باستعادة حساسية التسجيل، وقتها سيقول الجميع إنه عاد لمستواه العالمي مرة أخرى".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من أنتوني مارسيال وأليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة الـ 500 التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في تاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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