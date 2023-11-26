رغم الهدف الخرافي.. برونو: جارناتشو لا يستحق جائزة رجل المباراة

مازح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد زميله أليخاندرو جارناتشو بشأن جائزة رجل المباراة، بعد الفوز على إيفرتون 3-0 في الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحاته عقب المباراة: "إنه لاعب عظيم".

ثم تراجع سريعا وقال: "إنه ليس لاعبا عظيما بعد، ولكن لديه مستقبل عظيم".

وأضاف "نتوقع الكثير منه وهو يعرف ذلك. سأكون وراءه دائما وأطلب المزيد".

وتابع "بصراحة كان هدفا مذهلا. هدف كهذا يجب أن يُصمت الجماهير".

وواصل برونو "جماهير إيفرتون لم تكن سعيدة بالهدف، ولكن أعتقد أنهم استمتعوا بمشاهدة مثل هذه الأشياء".

وأكمل "هذا رائع لكرة القدم. نحن فخورون به بوضوح وأنا سعيد بوجوده في فريقي".

وأخيرا عن فوزه بجائزة رجل المباراة قال: "لا أعتقد أنه استحقها، ولكن (مخاطبا جارناتشو) خُذها لأجل الهدف حتى تتمكن من تذكره".

وسجل جارناتشو هدفا من مقصية رائعة في الدقيقة الثالثة.

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GOAL OF THE SEASON!!!



"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"



Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة الـ 500 التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في تاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز.