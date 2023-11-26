مكادي يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

مكادي

قررت إدارة نادي مكادي برئاسة أحمد الصحيفي صرف مكافأة مالية للاعبين قبل مواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

جاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة وفقا لما أعلنه النادي.

وترتبت تلك المكافآت على نجاح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين.

وفاز مكادي في الجولة التاسعة على فريق القناة، ثم على نادي أسوان في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر.

وفي سياق آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مكادي التدريبات الجماعية، عصر اليوم الأحد عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

ويستعد مكادي لمواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري.

ويحتل مكادي المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن حرس الحدود المتصدر.

دوري المحترفين مكادي
نرشح لكم
دوري المحترفين – دكرنس يطالب بإعادة مباراته مع طنطا بسبب المخالفات التحكيمية وإرهاب اللاعبين دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه رئيس الزرقا لـ في الجول: هروب حارس المرمى بعد حصوله على أموال من النادي واللاعبين أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين دوري المحترفين – حصاد الجولة التاسعة.. الهاتريك الثالث وفريق جديد بالصدارة دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي دوري المحترفين - ريمونتادا وعودة دجلة للانتصارات في الجولة التاسعة
أخر الأخبار
تقرير غاني: الأهلي وبيراميدز وفريق إفريقي يتنافسون لضم هداف ميدياما ساعة | ميركاتو
مدرب مودرن فيوتشر: لم يكن من السهل أن نلعب بأسلوبنا.. وهكذا نستعد لـ الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
كل شيء كما هو.. يوفنتوس يتعادل مع إنتر في دربي الشوط الواحد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد عادل وغياب محمد فوزي أمام بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
رغم الهدف الخرافي.. برونو: جارناتشو لا يستحق جائزة رجل المباراة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مكادي يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين 3 ساعة | القسم الثاني
مجموعة فيوتشر - جاريدو ضد عودة.. اتحاد العاصمة يتصدر بثنائية في هلال بنغازي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
محمد عبد المنصف يكشف سر استخدام جهاز اللاسلكي ضد أبو سليم 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 2 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 3 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 4 تحقيق في الجول - "مستريح" أم مظلوم؟ حارس الزرقا من المرمى إلى الجبل