مكادي يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين

قررت إدارة نادي مكادي برئاسة أحمد الصحيفي صرف مكافأة مالية للاعبين قبل مواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

جاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة وفقا لما أعلنه النادي.

وترتبت تلك المكافآت على نجاح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين.

وفاز مكادي في الجولة التاسعة على فريق القناة، ثم على نادي أسوان في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر.

وفي سياق آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مكادي التدريبات الجماعية، عصر اليوم الأحد عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

ويستعد مكادي لمواجهة بترول أسيوط في الجولة العاشرة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري.

ويحتل مكادي المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن حرس الحدود المتصدر.