مجموعة فيوتشر - جاريدو ضد عودة.. اتحاد العاصمة يتصدر بثنائية في هلال بنغازي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

اتحاد الجزائر

اعتلى اتحاد العاصمة الجزائري صدارة المجموعة الأولى من منافسات الكونفدرالية بعد الفوز بهدفين دون مقابل على هلال بنغازي الليبي.

ويقود خوان كارلوس جاريدو فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بينما هلال بنغازي يقوده المصري محمد عودة.

ونجح هلال بنغازي في الخروج بالتعادل السلبي في الشوط الأول من المباراة.

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ولكن افتتح إسلام ميريلي التسجيل في الدقيقة 53 لفريق اتحاد العاصمة بتسديدة بعيدة المدى خادعت حارس مرمى هلال بنغازي.

ومع محاولات من هلال بنغازي للتعادل، قتل توسيانج أوريبوني المباراة بهدف جديد لاتحاد العاصمة في الدقيقة 94 من هجمة مرتدة بتسديدة على يمين حارس مرمى الليبي.

ونجح اتحاد العاصمة في التواجد على قمة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن فيوتشر.

وتغلب فيوتشر عصر اليوم الأحد على فريق سوبر سبورت بهدف دون مقابل.

ونشب شجار بين لاعبي فريقي اتحاد العاصمة وهلال بني غازي عقب المباراة.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة للاعب الهلال الليبي.

ويستضيف الهلال فريق فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأحد المقبل.

الكونفدرالية اتحاد العاصمة فيوتشر هلال بني غازي
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