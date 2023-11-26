تين هاج: هدف جاراناتشو سيكون الأفضل في الموسم.. ولا تقارنوه بـ رونالدو

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

يرى إريك تين هاج أن هدف جاراناتشو سيكون هو الهدف الأفضل في الموسم حتى نهايته.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال تين هاج للصحفيين عقب المباراة: "ماينو تعاملنا معه بطريقة إذا كنت جيدا كفاية فأنت كبير كفاية وقد أظهر في فترة الإعداد مدى جودته ولكنه تعرض لإصابة وكان الطريق طويلا حتى عاد".

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وتابع "لقد حضرناه بشكل جيد ولعب مباراتين في الأسابيع الماضية وها هو قد بدأ اليوم وجاهز للعب".

وشدد "لوك شو قدم أداء جيد الليلة وكان صاحب حضور ولاعب مثله يعطي الثقة للباقين".

وواصل "اليوم كان علينا أن نعادل طاقة إيفرتون وكنا نعلم أن الأجواء ستكون عدائية بسبب خصم النقاط وأن جماهيرهم ستساند الفريق ولكننا لعبنا كرة القم الخاصة ولم ننتظرهم لنكون رد فعل وسيطرنا على المباراة".

وأكمل "لا تقارنوا جاراناتشو بكريستيانو رونالدو لا أعتقد أن ذلك صحيح، كل منهم لديه هويته الخاصة وللوصول لرونالدو يجب على جاراناتشو أن يقدم الكثير وأن يقدم أداء ثابت وحتى الآن هو لم يفعل ذلك ولكن بكل تأكيد لديه الإمكانيات ليحقق أشياء رائعة".

وأضاف "اليوم لم تكن المرة الأولى التي نرى فيها ذلك الأداء من جاراناتشو وقد كنا نرى لمحات منه في السابق ولكن لتصبح لاعب مثل روني ورونالدو يجب أن تسجيل 25 هدفا في الموسم".

وأتم "هدف جاراناتشو كان رائعا وربما حجز جائزة أفضل هدف في الموسم على الرغم من تبقي الكثير من المباريات".

وسجل جاراناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة بركلة خلفية مزدوجة رائعة.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

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