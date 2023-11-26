معتمد جمال: كنا نتمنى الفوز بنتيجة أكبر.. وشيكابالا يقدم الإضافة في أي مباراة

أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمام أبو سليم الليبي سجله يوسف أوباما في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة منذ ستة مواسم. (تفاصيل من هنا)

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز وحققنا هدفنا بالانتصار والحصول على ثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وشدد "كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على نقاط المباراة".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف "أبو سليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، ولذلك قمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وكشف "دفعت بناصر منسي بعد تأخر الزمالك في التسجيل واعتدمت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر وتمكن من تسجيل هدف الفوز".

وواصل "بشكل عام المباراة كانت جيدة رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خضناها كان هدفها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر ولكن فضلت عدم البدء بهما لعدم الضغط عيلهما".

وشدد "شيكابالا لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدّم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال تصريحاته "نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمى وغيرها".

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم بعدما استقبلت شباك حراسه أهدافا في أول تسع مباريات بالموسم.

ويلعب الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.