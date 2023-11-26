انتهت مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة (2)-(0) الهلال الليبي.. هدف قاتل مع نهاية اللقاء

مدرب مودرن فيوتشر: لم يكن من السهل أن نلعب بأسلوبنا.. وهكذا نستعد لـ الزمالك

مجموعة فيوتشر - جاريدو ضد عودة.. اتحاد العاصمة يتصدر بثنائية في هلال بنغازي

محمد عبد المنصف يكشف سر استخدام جهاز اللاسلكي ضد أبو سليم

معتمد جمال: كنا نتمنى الفوز بنتيجة أكبر.. وشيكابالا يقدم الإضافة في أي مباراة

شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.. 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على أبو سليم

أوباما: لا يوجد مباراة سهلة.. والفوز سيفرق معنا لأن البداية لم تكن جيدة من قبل

مجموعة الزمالك - ساجرادا يحقق فوزا تاريخيا ويتصدر بالفوز على سوار

لاعب أبو سليم: هدفنا حصد نقاط المباراتين المقبلتين.. والزمالك يشارك قاريا بشكل دائم