أوباما: لا يوجد مباراة سهلة.. والفوز سيفرق معنا لأن البداية لم تكن جيدة من قبل

أشاد يوسف أوباما بتحقيق الفوز في افتتاحية دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمام أبو سليم الليبي سجله يوسف أوباما في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة منذ ستة مواسم. (تفاصيل من هنا)

وقال يوسف أوباما عبر قناة بي إن سبورتس: "أبارك للجماهير بعد الانتصار أمام أبو سليم".

وأضاف "نلعب بطولة صعبة ولا يوجد مباراة سهلة".

وشدد أوباما "البداية لم تكن في السنوات الماضية وذلك ما سيفرق معنا في القادم".

أما عن مواجهة سوار في مصر أوضح "هذه أفضلية لنا اللعب وسط جماهيرنا وستحدث فارقا".

واختتم أوباما تصريحاته "كل مباراة لها ظروفها، وسنقدم ما لدينا ونسير خطوة تلو الأخرى".

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم بعدما استقبلت شباك حراسه أهدافا في أول تسع مباريات بالموسم.

ويلعب الزمالك أمام سوار الغيني يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.