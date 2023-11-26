لاعب أبو سليم: هدفنا حصد نقاط المباراتين المقبلتين.. والزمالك يشارك قاريا بشكل دائم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

فريق أبو سليم الليبي

يرى عبد المنعم عكاشة لاعب أبو سليم الليبي أن الزمالك لديه خبرات أكثر من فريقه على المستوى القاري.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمام أبو سليم الليبي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة منذ ستة مواسم. (تفاصيل من هنا)

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. القناة الناقلة والمعلق تسديدة على المرمى تكفي.. الزمالك يكسر لعنة افتتاحية المجموعات بانتصار أمام أبو سليم حدث غائب عن الزمالك منذ 2019.. أوباما يتقدم لـ الزمالك أمام أبو سليم تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية

وقال عكاشة عبر قناة بي إن سبورتس: "هذه هي أحكام كرة القدم، وخسرنا من كرة ثابتة كانت بعد الدقيقة 70".

وشدد لاعب أبو سليم الليبي "الزمالك فريق كبير ويشارك في البطولات الإفريقية بشكل دائم ومنذ فترة طويلة بينما نحن نخوض مشاركتنا القارية الأولى".

وتابع "هدفنا حصد ست نقاط في المباريات المقبلة لتحقيق التوازن في المجموعة".

واختتم عكاشة تصريحاته "نعاني من الغيابات وسنتأهل للدور المقبل إن شاء الله".

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم بعدما استقبلت شباك حراسه أهدافا في أول تسع مباريات بالموسم.

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
نرشح لكم
معتمد جمال: كنا نتمنى الفوز بنتيجة أكبر.. وشيكابالا يقدم الإضافة في أي مباراة مباشر مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة (1)-(0) الهلال الليبي.. جوووول من مسافة بعيدة شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.. 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على أبو سليم أوباما: لا يوجد مباراة سهلة.. والفوز سيفرق معنا لأن البداية لم تكن جيدة من قبل مجموعة الزمالك - ساجرادا يحقق فوزا تاريخيا ويتصدر بالفوز على سوار تسديدة على المرمى تكفي.. الزمالك يكسر لعنة افتتاحية المجموعات بانتصار أمام أبو سليم حدث غائب عن الزمالك منذ 2019.. أوباما يتقدم لـ الزمالك أمام أبو سليم أدارها محمد عادل.. النجم يرسل خطابا لـ كاف بسبب "خطأ تحكيمي جسيم" أمام الترجي
أخر الأخبار
أنشيلوتي: أردت إراحة رودريجو ولكن كنت محظوظا بمشاركة.. وموقف إصابة مودريتش 40 ثاتيه | الكرة الأوروبية
طُرد مرتين.. هواية راموس المفضلة مستمرة ويعزز رقمه السلبي في الدوري الإسباني 47 دقيقة | الدوري الإسباني
تين هاج: هدف جاراناتشو سيكون الأفضل في الموسم.. ولا تقارنوه بـ رونالدو 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتصار بآخر 10 دقائق.. روما يهزم أودينيزي بثلاثية ويتقدم للمركز الخامس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (1) إنتر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
رغم الغيابات.. ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية خارج ملعبه ساعة | الدوري الإسباني
معتمد جمال: كنا نتمنى الفوز بنتيجة أكبر.. وشيكابالا يقدم الإضافة في أي مباراة ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل دربي إيطاليا - وجه جديد في وسط يوفنتوس.. وثنائي هجومية معتادة لـ إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 2 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 3 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 4 تحقيق في الجول - "مستريح" أم مظلوم؟ حارس الزرقا من المرمى إلى الجبل