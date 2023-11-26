لاعب أبو سليم: هدفنا حصد نقاط المباراتين المقبلتين.. والزمالك يشارك قاريا بشكل دائم

يرى عبد المنعم عكاشة لاعب أبو سليم الليبي أن الزمالك لديه خبرات أكثر من فريقه على المستوى القاري.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمام أبو سليم الليبي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة منذ ستة مواسم. (تفاصيل من هنا)

وقال عكاشة عبر قناة بي إن سبورتس: "هذه هي أحكام كرة القدم، وخسرنا من كرة ثابتة كانت بعد الدقيقة 70".

وشدد لاعب أبو سليم الليبي "الزمالك فريق كبير ويشارك في البطولات الإفريقية بشكل دائم ومنذ فترة طويلة بينما نحن نخوض مشاركتنا القارية الأولى".

وتابع "هدفنا حصد ست نقاط في المباريات المقبلة لتحقيق التوازن في المجموعة".

واختتم عكاشة تصريحاته "نعاني من الغيابات وسنتأهل للدور المقبل إن شاء الله".

وحافظ نادي الزمالك على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم بعدما استقبلت شباك حراسه أهدافا في أول تسع مباريات بالموسم.