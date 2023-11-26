مباراة شهدت هدفا خرافيا.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من أنتوني مارسيال وأليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

أخبار متعلقة:
حدث غائب عن الزمالك منذ 2019.. أوباما يتقدم لـ الزمالك أمام أبو سليم تسديدة على المرمى تكفي.. الزمالك يكسر لعنة افتتاحية المجموعات بانتصار أمام أبو سليم الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. القناة الناقلة والمعلق أدارها محمد عادل.. النجم يرسل خطابا لـ كاف بسبب "خطأ تحكيمي جسيم" أمام الترجي

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة الـ 500 التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في تاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بأنتوني مارسيال في التشكيل الأساسي بجانب جاراناتشو وراشفورد في الهجوم.

أحداث المباراة

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول بركلة مزدوجة خلفية رائعة من جاراناتشو في الدقيقة الثالثة مستغلا عرضية من دالوت.

وأنقذ مانيو فرصة التعادل لإيفرتون من على خط المرمى في الدقيقة الـ 31 بعد تصدي من أندري أونانا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 53 حصل عليها أنتوني مارسيال بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ونفذ راشفورد ركلة الجزاء مسجلا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وأضاف مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة الـ 75 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز لينفرد ويضع الكرة من فوق جوردان بيكفورد.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري ضد نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك، بينما سيلعب إيفرتون ضد نوتينجهام فورست.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هاتريك أهداف ملغية لـ سون.. توتنام يواصل السقوط بخسارة من أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر يونايتد بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟ جوارديولا: لا يمكنني اللعب بطريقة ليفربول لهذا السبب تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية دوري أبطال إفريقيا - فوز تاريخي.. جوانينج جالاكسي يصعق الوداد بهدف في المغرب عودة الفيل.. هافيرتز يقتنص الصدارة لـ أرسنال بهدف قاتل في مرمى برينتفورد انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) أرسنال.. هدف الصدارة
أخر الأخبار
تشكيل دربي إيطاليا - وجه جديد في وسط يوفنتوس.. وثنائي هجومية معتادة لـ إنتر 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة (0)-(0) الهلال الليبي.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.. 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على أبو سليم 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوباما: لا يوجد مباراة سهلة.. والفوز سيفرق معنا لأن البداية لم تكن جيدة من قبل 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك - ساجرادا يحقق فوزا تاريخيا ويتصدر بالفوز على سوار 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
لاعب أبو سليم: هدفنا حصد نقاط المباراتين المقبلتين.. والزمالك يشارك قاريا بشكل دائم 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباراة شهدت هدفا خرافيا.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. القناة الناقلة والمعلق 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات