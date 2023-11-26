مباراة شهدت هدفا خرافيا.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جوديسون بارك في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في المباراة كل من أنتوني مارسيال وأليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 24 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ 19 مع العلم إن الفريق قد خصم من رصيده 10 نقاط بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة الـ 500 التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في تاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بأنتوني مارسيال في التشكيل الأساسي بجانب جاراناتشو وراشفورد في الهجوم.

ماينو أساسي للمرة الأولى وعودة شاو للجبهة اليسرى في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون 🔴📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/QkmJnA72ZY — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2023

أحداث المباراة

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول بركلة مزدوجة خلفية رائعة من جاراناتشو في الدقيقة الثالثة مستغلا عرضية من دالوت.

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GOAL OF THE SEASON!!!



"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"



Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

وأنقذ مانيو فرصة التعادل لإيفرتون من على خط المرمى في الدقيقة الـ 31 بعد تصدي من أندري أونانا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 53 حصل عليها أنتوني مارسيال بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ونفذ راشفورد ركلة الجزاء مسجلا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

GOAL! Out of form Marcus Rashford is given the opportunity from the penalty spot and pulls out this finish! Class is permanent.#beINPL #MUFC pic.twitter.com/TZAjLmx3ru — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

وأضاف مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة الـ 75 بعد تمريرة من برونو فيرنانديز لينفرد ويضع الكرة من فوق جوردان بيكفورد.

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أنتوني مارسيال يزيد من هموم إيفرتون ويسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_ايفرتون pic.twitter.com/b5cLnZvF4w — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري ضد نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك، بينما سيلعب إيفرتون ضد نوتينجهام فورست.