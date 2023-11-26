الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر.. القناة الناقلة والمعلق

يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية بنتيجة 1-0 بهدف يوسف أوباما.

فيما حقق مودرن فيوتشر الفوز بنفس النتيجة بهدف دون رد على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بصاروخية غنام محمد.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط في الدوري.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وخسر كلا الفريقين آخر مباراة له في الدوري، فسقط مودرن فيوتشر أمام إنبي، والزمالك أمام زد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة تقام بعد غدا الأربعاء الموافق 29 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد السلام.

المباراة ستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق عليها: طارق الأدور.

وخلال 4 مباريات سابقة بين الفريقين فاز الزمالك على مودرن فيوتشر.