تسديدة على المرمى تكفي.. الزمالك يكسر لعنة افتتاحية المجموعات بانتصار أمام أبو سليم

احتاج الزمالك تسديدة واحدة فقط بين القائمين والعارضة لفريق أبو سليم الليبي من أجل تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل سجله يوسف أوباما برأسية في الدقيقة 74.

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية بعد ستة مواسم متتالية.

ويلعب الزمالك مباراته القارية المقبلة أمام سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الزمالك على الكرة من أجل افتتاح التسجيل مبكرا.

وظهر لاعبو أبو سليم الليبي بتراجع دفاعي ملحوظ منذ البداية مع سيطرة الزمالك على الكرة.

وشهدت الدقيقة الحادية عشر الخطورة الأولى لفريق الزمالك بتسديدة قوية من أحمد زيزو ولكن أعلى عارضة أبو سليم بقليل.

واستمرت سيطرة الزمالك على الكرة ولكن دون أي خطورة حقيقية تذكر على المرمى الليبي.

ومرت في الدقيقة 43 عرضية من سيد عبد الله لاعب الزمالك من أمام لاعبي الفريق ولكن لم يلمسها أي لاعب من الفريقين.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48 قبل نهاية الشوط الأول وسددها محمود شيكابالا بقوة ولكن أبعدها أحد مدافعي أبو سليم بالرأس لينتهي الشوط سلبيا.

الشوط الثاني

دفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بالثنائي عمر جابر وسامسون أكينيولا بدلا من سيد عبد الله وإبراهيما نداي.

واستمرت سيطرة الزمالك على الكرة ولكن دون تسديد أي كرة على مرمى معاذ المنصوري حارس مرمى أبو سليم الليبي.

ووصلت الكرة إلى سامسون في الدقيقة 60 داخل منطقة الجزاء ومررها إلى أوباما الذي حاول التسديد على المرمى ولكن أبعدها دفاع أبو سليم وسقط أوباما مطالبا بركلة جزاء ولكن طالب الحكم باستئناف اللعب.

وتحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63 سددها شيكابالا ولكن أعلى عارضة المنصوري.

ودفع معتمد جمال، بناصر منسي بدلا من محمود شيكابالا في الدقيقة 65.

ومن ركلة ركنية نجح أحمد زيزو في إرسال عرضية رائعة حولها يوسف أوباما في الدقيقة 74 برأسية داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للزمالك.

وكان تسديدة أوباما بالرأس هي الأولى على مرمى أبو سليم الليبي في المباراة بين القائمين والعارضة.

ولم يسدد الزمالك عقب رأسية أوباما أي كرة على مرمى أبو سليم الليبي حتى النهاية.

وهدأ اللقاء مع محاولات على استحياء للفريق الليبي من أجل إدراك التعادل.

وشارك محمد روقا بدلا من يوسف أوباما في الدقيقة 84 من أجل الزيادة العددية في وسط الملعب.

وأنقذت عارضة محمد عواد فريق الزمالك من هدف التعادل في الدقيقة 92 برأسية معتصم أبو شناف.

ونجح الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط من المجموعة مبكرا.

وكان ساجرادا الأنجولي قد تغلب على سوار الغيني بهدفين دون مقابل في نفس المجموعة.

افتتاحية دور المجموعات

نجح فريق الزمالك في كسر لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية لأول مرة بعد ستة مواسم متتالية.

ويعود آخر فوز للزمالك في افتتاح دور المجموعات لنسخة 2016- 2017 عندما تغلب الزمالك على كابس يونايتد من موزمبيق بهدفين دون مقابل في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت نتائج الزمالك خلال تلك الفترة كالآتي:

2016- 2017: فاز الزمالك على كابس يونايتد بهدفين دون مقابل في دوري أبطال إفريقيا.

2017 - 2018 خرج الزمالك من الدور التمهيدي للكونفدرالية أمام ولايتا ديتشا.

2018 - 2019: خسر الزمالك المباراة الأولى أمام جور ماهيا في الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

2019 - 2020: خسارة الزمالك من مازيمبي بثلاثية في دوري الأبطال.

2020 - 2021: تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر سلبيا.

2021 - 2022: تعادل الزمالك أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما.

2022 - 2023: خسر الزمالك من شباب بلوزداد بهدف دون مقابل.

نظافة شباك أولى في الموسم

حافظ فريق الزمالك على نظافة شباكه لأول مرة هذا الموسم بعد استقبال هدف على الأقل في التسع مباريات الماضية.

وافتتح الزمالك موسمه باللعب أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية وخسر بهدفين دون مقابل.

ومنذ بداية الموسم لعب الزمالك ثلاث مباريات في الكونفدرالية ومباراة في كأس مصر وستة لقاءات في الدوري المصري.

ولأول مرة يخرج الزمالك بشباك نظيفة هذا الموسم.