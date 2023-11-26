حدث غائب عن الزمالك منذ 2019.. أوباما يتقدم لـ الزمالك أمام أبو سليم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك ضد أبو سليم

تقدم يوسف إبراهيم "أوباما" لـ الزمالك على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع الفريق الليبي على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وسجل أوباما هدف الزمالك الأول برأسية بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 73.

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وتعد تلك أول مرة يتقدم الزمالك على منافسه في النتيجة في الجولة الأولى من البطولات الإفريقية منذ نسخة 2019.

وكان الزمالك قد تقدم على جورماهيا الكيني بفضل هدف إبراهيم حسن في بداية مشوار المجموعات من الكونفدرالية في 2019.

وخسر الزمالك أمام بطل كينيا بنتيجة 4-2 اللقاء، وحصد لقب البطولة في النهاية تحت قيادة كريستيان جروس.

ومنذ ذلك الحين لم يتقدم الزمالك على منافسيه في الجولة الأولى من المسابقات الإفريقية.

في 2020: خسر من مازيمبي الكونغولي 3-0 في دوري الأبطال.

في 2021: تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في دوري الأبطال.

في 2022: تعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في دوي الأبطال 2-2. (قلب الزمالك تأخره في الشوط الثاني لتعادل بهدفي أوباما ومحمود حمدي "الونش").

في 2023: خسر من شباب بلوزداد الجزائري 1-0 في دوري الأبطال.

وسجل أوباما 9 أهداف بقميص الزمالك إفريقيًا متساويا مع باسم مرسي وأحمد جعفر وأيمن منصور في جميع المسابقات.

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