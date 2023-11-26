أدارها محمد عادل.. النجم يرسل خطابا لـ كاف بسبب "خطأ تحكيمي جسيم" أمام الترجي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي بالتقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي (كاف) بسبب "خطأ تحكيمي جسيم" في مباراة الترجي خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر النجم الساحلي بنتيجة 2-0 ضد الترجي في بداية مشوار دور المجموعات.

وأدار المباراة تحكيميا طاقم مصري بقيادة محمد عادل.

وجاء بيان النادي:

"يهم جمعية النجم الرياضي الساحلي إعلام الرأي العام الرياضي بأنها أحاطت هياكل الاتحاد الإفريقي علما بالخطأ التحكيمي الجسيم الذي غير مسار المباراة وأثر بشكل كبير ومباشر على نتيجتها واشعرتها بما من شأنه ان يؤثر على مصداقية المسابقة ودعوتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأخطاء المؤثرة".

وأقيمت المباراة بتحكيم مصري بقيادة محمد عادل، وبمعاونة كل من سامي أبو زيد وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

واحتسب عادل ركلة جزاء في الدقيقة 62 للترجي بعد عرقلة الظهير الأيمن محمد بن علي، وتقدم المدافع ياسين مرياح ليسدد الركلة وسجل منها هدف تأكيد فوز الترجي.

في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها استطاع بترو أتلتيكو الأنجولي تحقيق الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد.

ليحصد أول 3 نقاط له ويأتي في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع الترجي وبفارق الأهداف عنه.