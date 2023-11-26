هاتريك أهداف ملغية لـ سون.. توتنام يواصل السقوط بخسارة من أستون فيلا

واصل توتنام سقوطه في فخ الهزائم وخسر من أستون فيلا على ملعبه بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تقدم للديوك: جيوفاني لو سيلسو، وسجل ثنائية الفيلانز: باو توريس وأولي واتكينز.

وخسر توتنام للمباراة الثالثة على التوالي وتوقف رصيده عند 26 نقطة وتراجع للمركز الخامس.

فيما أصبح أستون فيلا في المركز الرابع بالتساوي مع ليفربول برصيد 28 نقطة.

وشهدت المباراة إلغاء 3 أهداف سجلها سون هيونج مين بداعي التسلل.

وأصبح توتنام خامس فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية رغم التسجيل بها.

وبات أول فريق يخسر 3 مباريات متتالية بعدما لم يخسر في أول 10 مباريات بالمسابقة.

ولأول مرة يتواجد أستون فيلا في المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب بعد مرور 13 جولة منذ 2009.

وتقدم توتنام بهدف في الدقيقة 22 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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GOAL!!



Giovani Lo Celso marks his first Tottenham start in the Premier League in TWO YEARS by opening the scoring!#beINPL #TOTAVL #THFC pic.twitter.com/28KsRT1jsD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

وألغى الحكم هدفا سجله سون هيونج مين في الدقيقة 44 بسبب التسلل.

وبعد دقيقتين ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله واتكينز في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل باو توريس هدفا برأسية مسجلا التعادل.

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GOAL!!!



Villa equalise in first half injury time thanks to a bullet Pau Torres header from a delicious delivery from Douglas Luiz.#beINPL #TOTAVL #AVFC pic.twitter.com/8aPW2OsWIJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم المساعد هدفا جديدا للكوري الجنوبي بداعي التسلل.

ورد الضيوف في الدقيقة 61 سجل واتكينز الهدف الثاني بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

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GOAL!!!



Ollie Watkins scores his 7th goal in his last 8 Premier League games to put Aston Villa 2-1 up!!!#beINPL #TOTAVL #THFC #AVFC pic.twitter.com/k7048689sY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023

وقبل 5 دقائق من الهدف ألغى الحكم المساعد هدفا بسبب التسلل على الكوري الجنوبي مجددا. لتنتهي المباراة بخسارة جديدة للديوك.