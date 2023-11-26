تشكيل ريال مدريد – عودة بيلينجهام وغياب فينيسيوس أمام قادش

عاد جود بيلينجهام لقيادة خط وسط ريال مدريد في مواجهة قادش لحساب الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويغيب فينيسيوس جونيور بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب البرازي ضد كولومبيا في تصفيات كأس العالم.

ويبدأ براهيم دياز في الهجوم بجوار خوسيلو ويجلس رودريجو على مقاعد البدلاء.

ويواصل أندري لونين حراسة مرمى الملكي في ظل إصابة كيبا.

وجاء تشكيل الميرينجي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كاربخال – ناتشو فيرنانديز – أنتوني رودريجر – فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي

الهجوم: خوسليو – براهيم دياز

وعلى دكة البدلاء: دييجو بنياريو – فران جارسيا – ديفيد ألابا – رودريجو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فران جارسيا – ماريو مارتن – نيكو باز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا متصدر الترتيب.

فيما يحتل قادش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.