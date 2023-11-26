لم يسجل للمباراة الخامسة.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع لو هافر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعادل نانت مع لو هافر بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 15 في المركز العاشر بفارق نقطة عن لو هافر صاحب المركز الثامن.

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المباراة كانت هي الخامسة على التوالي لمصطفى محمد دون أن يسجل .

لو هافر كان صاحب المبادرة الهجومية الأولى وأنقذ لافونت مرماه من انفراد بالمرمى في الدقيقة الـ 15.

وحاول مصطفى محمد التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 35 ولكن كرته تصطى لها الدفاع.

واستبدل مصطفى في الدقيقة الـ 59 وحل ماتياس ألباين بدلا منه.

وشهدت الدقيقة الـ 67 مشاركة أندري أيو لاعب لو هافر للمرة الأولى منذ انتقاله للفريق قبل أن يطرد بعد دقيقتين فقط بسبب تدخل قوي مع لاعب نانت.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس خارج ملعبه يوم السبت المقبل 2 ديسمبر.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي أندري أيو لو هافر
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