دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو

انتصر صنداونز الجنوب إفريقي على نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-0 في دوري أبطال إفريقيا وتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بيراميدز.

ويتواجد صنداونز بطل الدوري الإفريقي مع بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في المجموعة ذاتها، بالإضافة إلى نواذيبو الذي وصل لتلك المرحلة لأول مرة في تاريخ الكرة الموريتانية.

ومنذ الخسارة من شباب بلوزداد على ملعبهم في دوري الأبطال في نسخة 2021، لم يخسر صنداونز في آخر 14 مباراة على ملعبه بالبطولة.

وتقدم صنداونز بهدف مبكر سجله البرازيلي لوكاس كوستا في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Lucas Ribeiro gets an opener for The Brazilians! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖0⃣ 𝐅𝐂 𝐍𝐨𝐮𝐚𝐝𝐡𝐢𝐛𝐨𝐮 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 1 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ #SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/8oFRNL74J7 — SABC Sport (@SABC_Sport) November 26, 2023

وبعد 6 دقائق عزز بتير شالويليلي تقدم الفريق الأصفر والأزرق بالهدف الثاني برأسية بعد ركنية نفذها التشيلي مارسيلو أليندي.

⏸️ ℍ𝔸𝕃𝔽-𝕋𝕀𝕄𝔼 ⏸️ The Brazilians have an edge going to the break! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 2⃣➖0⃣ 𝐅𝐂 𝐍𝐨𝐮𝐚𝐝𝐡𝐢𝐛𝐨𝐮 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 1 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ #SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7QC9WSH7RY — SABC Sport (@SABC_Sport) November 26, 2023

وفي الدقيقة 70 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس باباكار ديوب بعد عرقلة الأوروجوياني جاستون سيرينو من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل سيرينو هدف صنداونز الثالث من ركلة حرة مباشرة على يسار الحارس.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ An outstanding freekick by Gastón Sirino! 𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 3⃣➖0⃣ 𝐅𝐂 𝐍𝐨𝐮𝐚𝐝𝐡𝐢𝐛𝐨𝐮 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 1 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P 📱 SABC+ #SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/QDLJiEpifP — SABC Sport (@SABC_Sport) November 26, 2023

ويحل صنداونز ضيفا على مازيمبي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف نواذيبو فريق بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات.