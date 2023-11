دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو

⏸️ ℍ𝔸𝕃𝔽-𝕋𝕀𝕄𝔼 ⏸️

The Brazilians have an edge going to the break!

𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 2⃣➖0⃣ 𝐅𝐂 𝐍𝐨𝐮𝐚𝐝𝐡𝐢𝐛𝐨𝐮

🚨 LIVE

📺 SABC Sport & SABC 1

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P

📱 SABC+ #SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7QC9WSH7RY