دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

صنداونز

انتصر صنداونز الجنوب إفريقي على نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-0 في دوري أبطال إفريقيا وتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن بيراميدز.

ويتواجد صنداونز بطل الدوري الإفريقي مع بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في المجموعة ذاتها، بالإضافة إلى نواذيبو الذي وصل لتلك المرحلة لأول مرة في تاريخ الكرة الموريتانية.

ومنذ الخسارة من شباب بلوزداد على ملعبهم في دوري الأبطال في نسخة 2021، لم يخسر صنداونز في آخر 14 مباراة على ملعبه بالبطولة.

أخبار متعلقة:
أدار له مباراة واحدة من قبل.. تيسيما يقود مباراة بيراميدز ونواذيبو مدرب مازيمبي: لم أنتظر الخسارة من بيراميدز.. وخط الوسط سبب الهزيمة دوري أبطال إفريقيا - صاروخية لاكاي تكتب انتصار أول لـ بيراميدز على مازيمبي مؤتمر لاعب مازيمبي: توديع الدوري الإفريقي لا يمثل أي ضغط علينا ضد بيراميدز.. كانت بطولة تحضيرية

وتقدم صنداونز بهدف مبكر سجله البرازيلي لوكاس كوستا في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد 6 دقائق عزز بتير شالويليلي تقدم الفريق الأصفر والأزرق بالهدف الثاني برأسية بعد ركنية نفذها التشيلي مارسيلو أليندي.

وفي الدقيقة 70 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس باباكار ديوب بعد عرقلة الأوروجوياني جاستون سيرينو من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل سيرينو هدف صنداونز الثالث من ركلة حرة مباشرة على يسار الحارس.

ويحل صنداونز ضيفا على مازيمبي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف نواذيبو فريق بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات.

صنداونز نواذيبو دوري أبطال إفريقيا مجموعة بيراميدز
نرشح لكم
مباشر في الكونفدرالية - الزمالك ضد أبو سليم الليبي تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعبد الشافي أساسي ضد أبو سليم صاروخية غنام محمد تفتتح مشوار فيوتشر في الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(0) سوبر سبورت لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا تشكيل فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية صلاح محسن: للمرة المليون لا تحاولوا الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي
أخر الأخبار
مباشر في الكونفدرالية - الزمالك ضد أبو سليم الليبي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعبد الشافي أساسي ضد أبو سليم 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
صاروخية غنام محمد تفتتح مشوار فيوتشر في الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم ساعة | كويز في الجول
بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات