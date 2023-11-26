صاروخية غنام محمد تفتتح مشوار فيوتشر في الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت

حقق نادي مودرن فيوتشر الفوز سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف مودرن فيوتشر الوحيد في المباراة غنام محمد.

بالفوز حصل مودرن فيوتشر على النقاط الثلاث الأولى في المباراة ليتصدر مجموعته بشكل مؤقت حتى مواجهة هلال بنغازي واتحاد العاصمة.

التشكيل

بدأ مودرن فيوتشر بأحمد عاطف وعبد الكبير الوادي في خط الهجوم.

🔴 أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية pic.twitter.com/SeD5gBxgSd — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2023

أحداث المباراة

كاد فيوتشر أن يتقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق عبد الكبير الوادي بتسديدة أرضية ارتدت من القائم.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" في التصدي لرأسية من مهاجم سوبر سبورت في الدقيقة الـ 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم فيوتشر أخيرا بتسديدة صاروخية من غنام محمد في الدقيقة الـ 75.

وبعد أربع دقائق أنقذ جنش هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ في الإبعاد من عمر كمال عبد الواحد.

وعاد جنش لينقذ نقاط فريقه في الدقيقة الـ 93 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيحل مودرن فيوتشر ضيفا في مباراته الثانية على هلال بني غازي.