تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 16:54

كتب : محمد عبد العظيم

فريق أبو سليم

أعلن شكري الخطوي المدير الفني لـ أبو سليم الليبي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل أبو سليم كالآتي:

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المرمى: معاد المنصوري

الدفاع: تامر الصالحي – حسام العباني – سيف جدود – عبد المنعم عكاشة

الوسط: فراس شليق – إيهاب المقلس – معتصم أبو شناق

الهجوم: أيوب عمار – مراد زهو – مروان الصويعي

ويقع أبو سليم مع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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