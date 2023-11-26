تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعبد الشافي أساسي ضد أبو سليم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:02

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال محمد عواد بفوز الزمالك على بيراميدز في كأس مصر

يقود يوسف إبراهيم "أوباما" هجوم الزمالك ضد أبو سليم، فيما يقود محمد عبد الشافي الدفاع.

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة أبو سليم في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ أوباما كقلب هجوم صريح، بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو".

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ويبدأ محمد عبد الشافي كقلب دفاغ ثالث بجانب محمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

الوسط: سيد عبد الله - نبيل عماد - عمرو السيسي - إبراهيما نداي.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - شيكابالا.

من جهة أخرى، يتواجد الثلاثي سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وسامسون أكينيولا على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - محمد طارق - أحمد زكي - حاتم محمد "سكر".

الوسط: محمد أشرف "روقا".

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي - سيف الدين الجزيري.

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