بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟

عاد آرون رامسديل للمشاركة مع أرسنال في الدوري بعد غياب دام 85 يوما منذ آخر ظهور أمام مانشستر يونايتد، لكن عودته ضد برينتفورد ربما تقرب رحيله عن المدفعجية.

أرون رامسديل النادي : أرسنال أرسنال

شارك رامسديل ضد برينتفورد أمس السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي. مشاركة جاءت بسبب عدم قانونية مشاركة ديفيد رايا ضد فريقه الأصلي كونه معارا لـ أرسنال حتى الآن، ولم يفعل أرتيتا بند ضمه بشكل كامل رسميا حتى الآن.

ورغم خروج صاحب الـ25 عاما بشباك نظيفة ضد برينتفورد، لكن هذا لم يكن كافيا لإقناع الجميع بمستواه، أوحتى لاستعادته الثقة، إذ ارتكب رامسديل أكثر من خطأ صريح، كاد يتسبب بأهداف في مرمى فريقه.

عقب المباراة، سأل الصحفيون عن مستوى رامسديل، فكان رد أرتيتا: "سعيد بمستوى الفريق. بالطريقة التي أدى بها الفريق وبالشباك النظيفة، نحن نتقدم، لذا نحن سعداء".

أرتيتا رفض الإجابة بشكل صريح عن مستوى رامسديل، والحارس ربما يرحل عن أرسنال فعلا خلال يناير المقبل رغبة في التواجد بقائمة إنجلترا لـ يورو 2024 المقبلة.

جاريث ساوثجيت قال عن رامسديل قبل ذلك: "رامسديل صاحب شخصية قوية وهو يقاتل على المركز الأساسي في أرسنال حاليا، لكنه إذا ظل حتى شهر مارس لا يشارك وأكمل ستة أشهر دون مشاركة، فلا يمكنني وعده بأي شيء بخصوص أمم أوروبا بطبيعة الحال".

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ولفرهامبتون يفكر في ضم رامسديل على سبيل الإعارة من أرسنال حتى نهاية الموسم. تلك الخطوة ستكون لرحيل خوسيه سا الحارس البرتغالي المحتمل إلى الدوري السعودي.

خطوة ستوفر المشاركة لـ رامسديل حتى نهاية الموسم، وبالتالي يحظى بفرصة التواجد في قائمة إنجلترا للبطولة.

حراسة مرمى إنجلترا حاليا يظفر بها جوردان بيكفورد حارس إيفيرتون، فيما يتبارى آرون رامسديل مع سام جونستون حارس كريستال بالاس، ونيك بوب حارس نيوكاسل على باقي مقاعد الحراس في القائمة.

رامسديل بدوره لم يحتفل كما المعتاد في الملعب بعد مباراة برينتفورد رغم خروجه بشباك نظيفة، وفوز فريقه المتاخر بالدقيقة الـ89. خطوة بررها البعض باقتراب رحيله عن أرسنال أو حزنا منه على مستواه خلال اللقاء.

ورغم ذلك، فقد احتفى رامسديل بجماهير أرسنال عقب اللقاء عبر منصة X كاتبا: "شعور أحببته دائما ولم آخذه كحق مكتسب. أحب كوني جزء من هذا النادي، والجماهير عاملتني بشكل آخر في الليلة الماضية. شكرا لكم".

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جاء ذلك بعد احتفال لاعبي أرسنال كذلك مع رامسديل عقب صافرة الحكم، وهو ما عليق عليه أرتيتا قائلا: "من دواعي سروري كمدرب مشاهدة مثل ردة الفعل هذه، لأنهم لاعبون يهتمون ببعضهم البعض ويشجعون بعضهم البعض ويظهرون الحب لبعضهم البعض ولا يوجد شيء أفضل من ذلك .

وأضاف "تلك مباراتي رقم 200 رفقة أرسنال، وعندما أرى لاعبيني يتصرفون فيما بينهم بهذه الطريقة وأرى ابتسامات الموظفين فأتا سعيد جداً ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً وأكثر امتناناً لكل من يعمل معنا كل يوم لجعل وظيفتي ممتعة للغاية".

أرسنال انتصر على برينتفورد بهدف في الدقيقة الـ89 عن طريق كاي هافيرتز. فوز رفع أرسنال إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول قبل هذا اللقاء.

ويستعد أرسنال لمواجهة لانس يوم 29 نوفمبر في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.