انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(0) سوبر سبورت

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

مروان محسن - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر ضد سوبر سبورت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح Gaming - على رأسها EA FC24.. خصومات كبيرة على ألعاب الكومبيوتر لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا تشكيل فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية

نهاية المباراة

ق93. جنش يتألق من جديد.

ق80. جنش يتألق في التصدي لتسديدة قوية بعد خطأ في الإبعاد من عمر كمال.

ق76. جوووول أول لفيوتشر عن طريق غنام محمد بتسديدة صاروخية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. جنش يتألق في التصدي لرأسية من لاعب سوبر سبورت.

ق9. القائم يمنع الأول لمودرن فيوتشر بتسديدة من عبد الكبير الوادي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سوبر سبورت كأس الكونفدرالية الإفريقية مودرن فيوتشر
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعبد الشافي أساسي ضد أبو سليم صاروخية غنام محمد تفتتح مشوار فيوتشر في الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا تشكيل فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية صلاح محسن: للمرة المليون لا تحاولوا الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر.. استكمال دوريات أوروبا والزمالك في الكونفدرالية
أخر الأخبار
تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة بيراميدز.. صنداونز يتصدر بثلاثية ضد نواذيبو 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعبد الشافي أساسي ضد أبو سليم 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
صاروخية غنام محمد تفتتح مشوار فيوتشر في الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم ساعة | كويز في الجول
بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر.. طرد أندري أيو بعد دقيقتين من مشاركته ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات