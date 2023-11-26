انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(0) سوبر سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر ضد سوبر سبورت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق93. جنش يتألق من جديد.

ق80. جنش يتألق في التصدي لتسديدة قوية بعد خطأ في الإبعاد من عمر كمال.

ق76. جوووول أول لفيوتشر عن طريق غنام محمد بتسديدة صاروخية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. جنش يتألق في التصدي لرأسية من لاعب سوبر سبورت.

ق9. القائم يمنع الأول لمودرن فيوتشر بتسديدة من عبد الكبير الوادي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل