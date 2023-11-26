تشكيل فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية

أعلن ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة سوبر سبورت الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية.

ويقود عمر كمال تشكيل فيوتشر الأساسي في المباراة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - خالد رضا - باسم علي

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو- محمد فاروق - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود حمدي - محمد ربيعة - محمد عبد السلام - محمد نصير - كجالي درامي -علي زعزع - أيمن الصفاقسي - عمر السعيد - مروان محسن

ويقع فيوتشر في المجموعة الأولى للكونفدرالية بجانب اتحاد الجزائر والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها فيوتشر في كأس الكونفدرالية بعدما شارك في البطولة الموسم الماضي.

ويشارك مع فيوتشر من مصر في الكونفدرالية الموسم الجاري فريق الزمالك.

أما في دوري أبطال إفريقيا يشارك من مصر كل من الأهلي وبيراميدز.