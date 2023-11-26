منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يخسر نهائي الدوري النيوزلندي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

ناثان لوبو - أليو ديانج - الأهلي - أوكلاند

خسر أوكلاند سيتي نهائي الدوري النيوزلندي قبل أسابيع قليلة من منافسات كأس العالم للأندية، وذلك على يد فريق ويلنجتون أولمبيك.

وانتصر ويلنجتون على أوكلاند بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وتأهل أوكلاند لنهائي البطولة بعدما فاز في 7 مباريات متتالية وخسر 2 في مرحلة التأهل للنهائي.

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أوكلاند سيلاقي اتحاد جدة يوم 12 ديسمبر المقبل في مباراة الدور الأول لكأس العالم للأندية بالسعودية.

الفائز منهما سيلاقي الأهلي في ربع نهائي البطولة.

وعلى أن يصعد الفائز لملاقاة فلومنينزي البرازيلي في نصف النهائي.

وتختتم البطولة يوم 22 ديسمبر.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي أوكلاند سيتي اتحاد جدة
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