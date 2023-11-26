جاياردو يقرر موقف حجازي من الظهور أمام أجمك بعد تدريب الأحد

من المنتظر أن يحدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة موقف مدافعه أحمد حجازي من الظهور أمام أجمك الأوزبكي يوم الأحد.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الفريق الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

ورافق حجازي، العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي، باقي اللاعبين في الرحلة التي غادرت يوم السبت إلى طشقند استعدادًا لخوض اللقاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جاياردو سيحدد الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في المباراة خلال التدريب الرئيسي يوم الأحد.

وكان حجازي رافق اللاعبين في رحلتهم من جدة إلى الدمام قبل مواجهة الاتفاق، لكن لم يكن باستطاعته المشاركة بسبب عدم تسجيله في قائمة الدوري السعودي، عكس دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

ويتصدر النمور ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يوجد أجمك في المركز الأخير دون نقاط.

ويتنافس القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني على الوصافة، وكلاهما يملك سبع نقاط.

إلى ذلك، قدم نادي اتحاد جدة قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعبا، وتواجد فيها اسم أحمد حجازي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 7 أشهر.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم 10 أجانب بينهم حجازي الذي لم يلعب أي مباراة منذ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد يراقب موقف حجازي عن كثب.

حجازي سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

وأفاد التقرير بأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يحرص على إمكانية مشاركة النجم المصري في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الفريق ضد أجمك الأوزبكي أولاً ثم أمام سباهان الإيراني، وبعدها ستتضح الرؤية بشكل كامل حول جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية، ومن بينهم أحمد حجازي الذي يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليون فيليبي، إيجور كورنادو وفابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن تضطر إدارة اتحاد جدة لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً.

علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل، بحسب التقرير.

وكشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة سر تمسك ناديه بأحمد حجازي قائد الفريق طوال فترة غيابه بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الحائلي في تصريحات لقناة MBC أكشن: "سر التمسك بأحمد حجازي رغم الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؟ إنه لاعب رائع بالإضافة إلى أنه قائد للفريق، كما أن فترة غيابه لم تكن طويلة بالنسبة لنا".

وأضاف "في بداية فترة الانتقالات الصيفية تحدث معنا حجازي وباقي المحترفين بشفافية عن ترحيبهم بالرحيل في حالة انضمام بديل من الأسماء العالمية".

وتابع "طلب الجماهير ببديل لحجازي بسبب إصابته؟ لم يكن لدينا الميزانية المطلوبة، ولم يساعدنا برنامج استقطاب اللاعبين في ضم بديل عالمي، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك أو البرازيلي ماركينيوس، لم نكن لنمانع ذلك، وأعتقد أن حجازي نفسه لم يكن ليمانع ذلك في حالة انضمام مثل هذه الأسماء".

حجازي جاهز

وتأكدت جاهزية حجازي لخوض المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن حجازي أصبح جاهزا لخوض مواجهتي الفريق المقبلتين في دوري أبطال آسيا، أمام أجمك الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، وسباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين التالي.

وأفاد التقرير بأن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد.

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هاتين المباراتين فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراتي دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وهناك 6 مباريات في 19 يوما تنتظر مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية (التفاصيل).

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